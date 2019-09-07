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رئيس الوزراء يتفقد مستشفى سمالوط النموذجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال زيارته لمحافظة المنيا ، مستشفى سمالوط النموذجى

كان رئيس الوزراء قد تفقد  أعمال تنفيذ محور سمالوط، حيث يربط المحور الجديد  طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.

واستمع رئيس الوزراء بسرح تفصيلى حول الكوبرى، وأعمال تنفيذه وما تم الانتهاء منه.

 

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