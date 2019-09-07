شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: كوبرى سمالوط بالمنيا يحدث تنمية ويخفف عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم السبت بتفقد محور كوبرى سمالوط الذى يتم تنفيذه حالياً على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتى فى إطار قيام الوزارة بتنفيذ 7 محاور على النيل هى: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلى منصور، ودراو، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه.

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وأن تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان " عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محوراً حراً.

وأنه تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، ويشمل المحور 30 كوبرى منها 4 كباري رئيسية وهي : كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربى، وكوبرى آخر على الطريق الصحراوى الغربى.

ويتكون من 47 عملاً صناعياً، حيث يشتمل المحور على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي ، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقاً؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

كان من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو 2020، ويتم تكثيف الأعمال للانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2019.