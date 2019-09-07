شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مطار القاهرة يستقبل أولى طائرات مصر للطيران طراز "إير باص 300-220" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، غدا الأحد، أولى طائرات شركة مصر للطيران طراز "إير باص 300-220"، قادمة من مصنع "ميربل" فى كندا، ضمن صفقة الـ 12 التى تعاقدت عليها الشركة.
وتعد هذه الطائرة هى الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة سيتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، حيث ستكون بديلا عن طائرات إكسبريس العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.
وقالت مصادر بالشركة، أن مصر للطيران تبدأ إجراءات استلام 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص A220-300 اعتبارا من شهر سبتمبر الحالى وحتى يونيو 2020.
وتابعت المصادر، أن الطائرات الجديدة من طراز A220 سوف تعمل على الخطوط الداخلية والإقليمية، لتساهم كفاءتها، ووسائل الرفاهية بها فى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
ويوفر الطراز الجديد للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع فى الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعى للمقصورة.
يتميز طراز A220 بكفاءة عالية فى استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).
يذكر أن إيرباص سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات فى كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذى يبرهن على القدرة الكبيرة الذى يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".
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