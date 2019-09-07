شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مطار القاهرة يستقبل أولى طائرات مصر للطيران طراز "إير باص 300-220" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، غدا الأحد، أولى طائرات شركة مصر للطيران طراز "إير باص 300-220"، قادمة من مصنع "ميربل" فى كندا، ضمن صفقة الـ 12 التى تعاقدت عليها الشركة.

ومن المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطنى، احتفالية غدا بمطار القاهرة، بمناسبة استلام أولى طائراتها من طراز "إير باص 300-220"، بحضور قيادات وزارة الطيران، وعدد من السفراء بالقاهرة.

وتعد هذه الطائرة هى الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة سيتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، حيث ستكون بديلا عن طائرات إكسبريس العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.

وقالت مصادر بالشركة، أن مصر للطيران تبدأ إجراءات استلام 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص A220-300 اعتبارا من شهر سبتمبر الحالى وحتى يونيو 2020. Advertisements وتابعت المصادر، أن الطائرات الجديدة من طراز A220 سوف تعمل على الخطوط الداخلية والإقليمية، لتساهم كفاءتها، ووسائل الرفاهية بها فى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. ويوفر الطراز الجديد للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع فى الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعى للمقصورة.