التعليم: طفرة حقيقة فى منظومة التعليم و5 آلاف طفل يستخدمون كتبا جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سعيدة بالوفد الفنلندى بالمنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، موضحة أن مصر تشهد تغييرا كبيرا فى التعليم المصرى بمثابة ثورة حقيقة لأن الوزارة ومصر تستحق الأفضل طوال الوقت والتعليم هو السبيل الوحيد لنقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى.
وأضافت الوزير، خلال فاعليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، أن الوزارة بدأت مشروع تطوير التعليم فى رياض الاطفال والثانوى العام، وهناك مجهودات للإصلاح الإدارى وطلبة التعليم ذوى الاحتياجات الخاصة يتم طوال الوقت.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك تحول كبير فى منظومة التعليم حدثت سواء فى التعليم العام أو الفنى ولدى الوزارة بنك المعرفة لتحميل المحتوى إضافة إلى التقييم وتمويل المشروعات، لافتة إلى أن الوزارة تحدثت قبل 3 سنوات عن إصلاح التعليم وبدأ تطبيقه على صفوف رياض الأطفال والصف الاول الابتدائى وسيتم تطبيقه هذا العام على الصف الثانى الابتدائى.
وتابع:"مصر لديها 22 مليون طالب فى مرحلة التعليم قبل الحامعى، واكثر من 5 ملايين طفل يستخدمون كتب ومناهج جديدة، كما تم افتتاح مدارس يابانية ومدارس تكنولوجيا التطبيقية".
جدير بالذكر أن مصر تعرض تجربة إصلاح التعليم فى المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم بحضور رئيسة جمهورية فنلندا السابقة.
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