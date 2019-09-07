شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد ميلاد العذراء بكنيسة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت راهبات سيدة الرسل بعيد ميلاد السيدة العذراء وذلك بحضور الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، وذلك بحضور العديد من الكهنة و الفرق المريمة من الكنائس المختلفة

وبدأ اليوم الاحتفالى بالصلاة الافتتاحية مع البطريرك ثم صلاه المذبحة الوردية بمشاركه الحضور جميعا تلاها صلاة القداس الإلهى.

وفى عظته رحب البطريرك الانبا إبراهيم و بالجميع و شكر لكل الجهود التى يقوم بها الافراد و المسئولين و الآباء الكهنة فى جنود مريم

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وقال :" كلما يمتلئ الانسان من عمل الله و روحه يخرج من ذاته و يتواضع فى اتجاهه لخدمة الاخرين " و " انت رسالة من الله إلى كل من تتعامل معه فى حياتك " مختتما كلمته الروحيه بتهنئة الحاضرين و مشجعا إياهم على الاستمرار فى الخدمه بفرح .

اختتم اليوم الاحتفالى بالتطواف والبركة الختامية من غبطة البطريرك وتهنئته للجميع.