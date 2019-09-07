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التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من إسبانيا وهونج كونج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب إسبانيا وهونج كونج.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الإسبانية الغير هادفة للربح "نساء من أجل إفريقيا"، فتحت باب التقدم لمنحتها الخامسة الخاصة بالباحثات فى إفريقيا، وأن الهدف الرئيسى من المنح هو إتاحة الفرصة للباحثات من جميع الدول الإفريقية السفر والدراسة لمدة 6 أشهر فى مركز بحثى إسبانى متميز، مشيراً إلى أن المجالات التى سيتم العمل فيها من قبل الباحثات هى "الصحة، الطب الحيوي، الطاقة والمياه وتغير المناخة، الزراعة، سلامة الأغذية، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الفيزياء وعلوم المواد".

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر 2019 الجاري، وللتعرف على شروط وكيفية التقديم يمكن زيارة الموقع الإلكترونى الآتى :

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https://www.mujeresporafrica.es/en/content/science-women-2019

وأفاد التقرير بتقديم هونج كونج منح دراسية للعام الدراسى 2020/2021 للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات منها "العلوم، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال".

ولفت التقرير إلى أن عدد المنح المتوفرة هو 250 منحة، ومدة المنحة ثلاث سنوات، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم يمكن الإطلاع على الموقع الإلكترونى الآتي: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html، علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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