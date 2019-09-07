شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام جامعة مصر".. أغنية شبابية لتقديم الوجه المضىء لدراسة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكرة جديدة ومبتكرة أطلقها شباب من خريجى كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تمثلت فى أغنية مصورة "فيديو" يتم من خلالها الترويج للكلية وتقديم أهم وأبرز الأنشطة التى تتميز بها، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لكافة الأنشطة الطلابية والأنشطة التربوية التى يتم تنفيذها وفق خطط عمل متكاملة تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية .

صرح الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بالجامعة، أن الأغنية من إعداد وإخراج أسامة مصطفى، وتحمل اسم "إعلام جامعة مصر"، وكتب كلماتها وقام بالأداء التمثيلى والغناء محمود مصطفى، وشاركه فى الأداء حليم بركات ومحمود البريقى .

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وقال إن الأغنية تقوم على فكرة شبابية تعتمد على كلمات بسيطة ومعبرة وبلحن شبابى متميز جعلها تحقق نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب، حيث تتغنى بروعة كلية الإعلام وتطور الدراسة بها وكيف أن مستقبل الخريجين من هذه الكلية مبهر نتيجة الدراسة التطبيقية والتدريب العملى والاطلاع على أحدث النظم الإعلامية فى العالمَ.

وقد عبر الشباب الذين شاركوا فى تقديم الاغنية عن مشاعر التقدير والامتنان لكلية الإعلام بجامعة مصر التى تعلموا فيها الكثير، حيث قاموا خلالها بتنمية مواهبهم المختلفة فى استوديوهاتها ومعاملها الإعلامية، وأيضاً داخل دار الأوبرا بالجامعة، وكيف استفادوا من الدراسة الأكاديمية تزامناً مع تدريبهم وفق أحدث فنون الميديا، وقد أهدى الشباب هذه الأغنية إلى شباب مصر والعالم العربى فى كل مكان.

جدير بالذكر، أن أغنية "إعلام جامعة مصر" تأتى فى إطار خطة ترويجية لتقديم الوجه المضىء للكلية وكيف أنها تمثل مصدر فخر بالنسبة لخريجيها نتيجة التميز والتنوع فى دراسة فنون الإعلام المسموع والمقروء والمرئى، إلى جانب فنون التصوير والإخراج والمونتاج والإعداد والتقديم وفق أحدث النظم والأساليب فى دراسة الإعلام على مستوى العالم.