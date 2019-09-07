أمن القاهرة ينظم 6 معارض لتوفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، مجموعة من المعارض ضمن مبادرة "كلنا واحد"، للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية ولتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة بجميع أنحاء العاصمة. والمعارض التى أقامتها المديرية كالتالى: معرض نادي شرطـة القاهرة – ميدان عابدين – دائرة قسم شرطة عابدين. 2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قسم شرطة السيدة زينب . 3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شرطة الشرابية . Advertisements 4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عين شمس . 5. معرض بشارع مؤسسه الزكاة سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المرج . 6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بامتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان.

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