شكرا لقرائتكم خبر عن ضم 14 مجلة علمية تصدر عن جامعة الأزهر فى تصنيف كلاريفيت الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة عن التقرير الوارد من بنك المعرفة المصرى، الذى يبذل مجهودا كبيرا فى مساعدة مجلات الجامعات المصرية ورفع بعضها على منصة بنك المعرفة لتصبح المجلات مفهرسة عالمياً، ولكى يتم رفع مستوى هذه المجلات لتصل إلى العالمية.

وقالت الجامعة فى بيان اليوم، أن مؤسسة Clarivate الدولية، المعنية بإجراء التحليلات ، بما في ذلك البحث العلمى والأكاديمى وغيرها، وافقت على ضم 14 مجلة مصرية تصدر باللغة العربية وجميعها تصدر من جامعة الأزهر حيث يتم حساب الاستشهادات المرجعية للبحوث المختلفة لتلك المجلات تمهيداً لوضع معامل تأثير لهم.

وأعلنت الجامعة عن أسماء المجلات التى تم قبولها ضمن الكشاف العربى وهى:

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مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا – كلية الشريعة والقانون بطنطا حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة التربية – كلية التربية مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط - كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط مجلة الزهراء – جامعة الأزهر مجلة البحوث الإعلامية - جامعة الأزهر مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف مجلة قطاع الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق أفاق – حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق حولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالإسكندرية - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالإسكندرية حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية - كلية اللغة العربية بالمنوفية

وتعد مجلات جامعة الأزهر المقبولة للكشاف العربى هى الأولى من نوعها للاستشهاد باللغة العربية على بنك المعرفة المصرى ويعد سبق لجامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات المحلية حيث تسعى الجامعة إلى التميز المحلى والإقليمى والدولى فى التصنيفات الجامعية.