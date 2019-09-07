"التعليم": خطة لبناء جيل قادر على التعلم من خلال اكتساب المهارات الحقيقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الثانوية المعدلة ستقتل الغش والأخطاء فى التصحيح الموجودة فى النظام القديم، كما أنه سيكون هناك امتحان لأكثر من مليون طالب فى الثانوية المعدلة وتم تصحيح 36 مليون سؤال بامتحان الصف الأول الثانوى العام الدراسى الحالى.

وأضافت الوزارة ، خلال فاعليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، أن نتائج الاختبارات التى عقدت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، تشير إلى أن المتوسط أقل من 50% للطلبة الضعفاء، مؤكدة أن الطلبة كانوا يعتقدون أنهم افضل مما أظهرته النتائج ونأمل أن يحقق الطلاب تقدما فى الصف الاول الثانوى ويرتفع درجة الطالب 4 من 20 إلى 8 من 20 وبالتالى سيكون هناك تغيير حقيقى، مضيفة أن الوزارة لم تعلن نتائج الطلبة بهذه الطريقة وتم منحهم نتائج دون درجات ولكن فى شكل ألوان ونقاط دون أن نصدم الطلبة بالأرقام.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لديها خطة لبناء جيل من رياض الأطفال يلتحق بالجامعة تعلم من خلال اكتساب المهارات الحقيقة، لافتة إلى أنها لديها خطة للقضاء على الكثافات الطلابية مثل الفصول المتحركة مجهزة على أعلى مستوى بها شاشات ذكية وأيضا مكيفة يتم بنائها خلال 48 ساعة من خلال وزارة الإنتاج الحربى.

الجدير بالذكر أن مصر تعرض تجربة إصلاح التعليم فى المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم بحضور رئيسة جمهورية فنلندا السابقة.