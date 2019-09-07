شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حل مشكلة 4 مصريات بالسعودية ومساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح فى مساعدة 4 مواطنات مصريات فى مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهم وبين صاحبة العمل اللاتى كانوا يعملن لديها بمهنة "مصففة شعر"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه تم تكليف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة المصريات الأربع مع صاحبة العمل، بعد أن تقدمن فى وقت سابق بالتماس يطلبن فيه مساعدتهن فى الرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن نظرا لتصاعد الخلاف بينهن وبين صاحبة العمل نتيجة المعاملة غير اللائقة، وتخفيض الأجر الشهرى لهن، وعملهن أكثر من عشر ساعات دون احتساب للأجر الإضافى، فضلا عن عدم ملائمة السكن للشروط الواجب توافرها فيه.

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وأضاف سعد الدين، أنه بالتواصل مع الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة بالرياض للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أن صاحبة العمل فى البداية لم تبدى تعاونا فى حل المشكلة، غير أنه ظل يتابع الموقف بصفة مستمرة لإقناعها بعمل خروج نهائى لاثنين من العاملات وغادرن، وظلت الثالثة والرابعة لم تحل مشكلتهما لتعنت صاحبة العمل التى قامت بعمل بلاغ تغيب عن العمل لهما .

وقام الملحق العمالى بتحريك شكوى ضد صاحبة العمل بمكتب عمل الرياض لإلغاء بلاغ التغيب واستخراج تأشيرات خروج نهائى لهما، إلا أن ظروف العاملة الثالثة الأسرية اجبرها على سرعة المغادرة لمرض ابنتها.

وبناء على رغبتها تم مخاطبة إدارة الأزمات بمكتب العمل وكذلك مخاطبة إدارة الوافدين لعمل خروج نهائى للمواطنة "بصمة مرحل" وغادرت فى اليوم نفسه وقد ظلت المتابعة قائمة من مكتب التمثيل العمالى حتى وصول المواطنة الرابعة إلى أرض الوطن.