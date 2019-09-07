شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بمبادرة الفن لكل الناس بمدينة أبو قرقاص فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الكنيسة الأسقفية حفل مبادرة الفن لكل الناس وهو أحد المشاريع الاجتماعية التى اطلقتها الكنيسة بمحافظة المنيا بحضور قيادات الكنيسة، حيث قدم مجموعة من الشباب والفتيات عروض فنية من خلالها فكروا فى علاج مشاكلهم متبعين منهجية العلاج بالفن، وهى إحدى منهجيات القوة الناعمة فى إحداث تغيير حقيقى بالمجتمع وذلك من أجل المشترك وإعلاء قيمة المواطنة الفعالة وإظهار مجتمعهم بصورة إيجابية خالية من التعصب والرياء وعدم قبول الاخر.

حضر الحفل القس يشوع بخيت عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، و سليم واصف مستشار الحوار الدينى للكنيسة الأسقفية وفضيلة الشيخ مختار الطويل من علماء أوقاف أبو قرقاص وفضيلة الشيخ أحمد عبد الفطيم، رئيس قسم المساجد الحكومية والأهلية بأوقاف أبو قرقاص والشيخ محمد أحمد منازع إمام مسجد الوعظ بأبو قرقاص البلد

قدمت مجموعة من الشباب عرضًا مسرحيًا بعنوان زى القمر يضم الاستعراض وكورال إنشاد دينى ومسرح مايم واختاروا عنوان الفن لكل الناس. أما المجموعه الثانية تقوم قدمت يومًا رياضيًا لفئة الاشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع تعبيرا عن اهتمامهم بهذة الفئة المهمشة من خلال ألعاب رياضية بجمعية نور الإسلام فيما تحضر المجموعه الثالثة توثيق للمبادرة من خلال فيلم قصير عبارة عن مسيرة الشباب فى التحضير المبادرات.