شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بلجراد يبرز تنامى التعاون الرياضى بين مصر وصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" فريق الناشئين لكرة الماء نادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية، أثناء قيامهم بمعسكر خارجى فى الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر فى مدينة "كرايجيوفاتس" Kragujevac فى صربيا.

وقام رئيس لجنة كرة الماء بالنادى "ياسر أمين"، بصفته رئيس البعثة، بإهداء درع النادى إلى السفير المصرى الذى حرص بدوره على حضور المباراة الودية التي جرت مع نادى "بارتيزان"، أحد أبطال الدورى الصربى.

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واطلع أحمد فوزى منظم المعسكر الرياضى السفير عمرو الجويلى على برنامج المعسكر الذى شمل 5 مباريات ودية مع مختلف الأندية الصربية، حيث حرص مدرب الفريق "عمرو حمدى" على الاحتكاك المكثف باعتبار ريادة صربيا في مجال كرة الماء.

وأبرز "الجويلى" أن التعاون الرياضى بين مصر وصربيا يشهد تزايداً مستمراً منذ أن تم التوقيع على مذكرة التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة في 28 نوفمبر الماضى، حيث شهد العام المنصرم العديد من المعسكرات الخارجين فى البلدين وتبادل الخبرة بين المدربين في مختلف الرياضات.