شكرا لقرائتكم خبر عن «مودة» تنظم معسكرًا تدريبيًا لـ190 طالبًا جامعيًا للحد من ظاهرة الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المشروع القومي لتأهيل المقبلين على الزواج «مودة»، وهو أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى الذي يستهدف مواجهة ظاهرة الطلاق، أحدث فعالياته بتنظيم معسكرات توعية لشباب الجامعات، صباح السبت، وشملت تنظيم معسكر تدريبى بمشاركة 190 طالبا وطالبة من شباب 24 جامعة في معهد إعداد القادة بحلوان.

وقالت رمزة صدقى، مدير المشروع، إنه يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، ويستهدف المشروع الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين والمتزوجين.

وأوضحت أن المشروع يتواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، وفى هذا الإطار يتم تنفيذ المعسكر التدريبى بحلوان، وشهد بداية الأسبوع الجارى تنفيذ معسكر تدريبي آخر في مطروح بمشاركة 110 من شباب الجامعات.