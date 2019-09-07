شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل إلى المنيا لتفقد عدد من المشروعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنيا، صباح السبت، في زيارة لتفقد عدد من المشروعات.
تشمل جولة رئيس الوزراء زيارة أعمال محور النيل بمركز سمالوط وأعمال مستشفى سمالوط النموذجي، وشارع مصر ومستشفى التأمين الصحي والمنطقة الصناعية.
كان في استقبال رئيس الحكومة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية في المحافظة.
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