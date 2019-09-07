شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 8760 وحدة بمشروع «جنة» و17304 بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع «JA NNA» للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع «سكن مصر» بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الوحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة إضافة إلى منطقة خدمات.

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أضاف أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإدارى للتجمع الثالث) حيث منطقة الكمباوندات والجمعيات، ويشرف على عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلتين الأولي والثانية لمشروع دار مصر، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع على مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات، وبلغت نسبة الإنجاز 80%‎‎.

أوضح أنه جار تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع «سكن مصر» بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة (كاملة التشطيب والمرافق) يحيط بها سياج شجرى بالإضافة إلى مناطق للخدمات.

وقال إن المشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بعدد 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب واسكان المستقبل واسكان الـ 57، وكذا منطقة غرب الجامعات بعدد 148 عمارة ومنطقة أرض المعارض بعدد 345 عمارة، وتتميز بأنها منطقة كمباوندات وتشرف على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي والعين السخنة القديم بالإضافة لقربه من مشروع «JANNA»، ومتوسط نسبة الإنجاز للمشروع تخطت 70%، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، الامر الذي أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل.