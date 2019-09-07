شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عدد 7 مناطق في مدينة العريش للصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة الكهرباء بشمال سيناء بقطع التيار الكهربي عن عدد 7 مناطق في مدينة العريش، وذلك للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه تم قطع التيار الكهربي عن مناطق الساحة الشعبية وسينا صن وبنك القاهرة ومستشفي رمسيس وبنزيمة قطامش وقسم ثان القديم وشارع القاهرة،، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على مغذي سينا صن.

أشارت المصادر إلى إعادة التيار الكهربي بعد إجراء الصيانة اللازمة على المغذي الرئيسي للمنطقة.