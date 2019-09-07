شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم معسكرات لتوعية شباب الجامعات بمطروح وحلوان لمواجهة ظاهرة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المشروع القومى لتأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، إحدى مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى الذى يستهدف مواجهة ظاهرة الطلاق، معسكرًا تدريبيًا شارك به 190 طالب وطالبة من شباب 24 جامعة وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وقالت رمزة صدقى، مدير مشروع مودة، إن المشروع يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء و يستهدف مودة الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية وأيضاً المتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات والتواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج وذلك عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات وفى هذا الاطار يتم تنفيذ اليوم هذا المعسكر التدريبى بحلوان وقد شهد بداية الاسبوع الجارى تنفيذا معسكرا تدريبيا اخر بمطروح لمدة يوم شارك به 110 شاب وفتاة من شباب الجامعات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان .

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذى لبرنامج مودة، أن المعسكر الذى تم تنفيذه اليوم يستهدف توعية الشباب من خلال رفع الوعى لديهم بالمهارات الأساسية للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها حيث يتم عمل ورش عمل بين الشباب من خلال التعرف على الخلفيات لديهم عن الزواج من كافة النواحى والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المتوارثة عن بعض العادات التى أصبحت فى المجتمع المصرى ومواجهة هذه العادات والأفكار التى تساعد فى خلق المشاكل بين الزوجين وكيفية التعامل مع الطرف الأخر من خلال تقبل الأخر والاحترام المتبادل بين الطرفين والالتزام بالتعاون المتبادل بين الطرفين مشيرا الى ان حالات الطلاق بلغت 211 ألف حالة سنويا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف عبد العزيز، أن عملية التوعية فى الجانب الاجتماعى تتضمن كيفية اختيار شريك الحياة من الطرفين وكيفية التواصل الجيد بين الزوجين كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية داخل الأسرة مع عدم إفشاء الأسرار الخاصة بكل طرف من الزوجين. والجانب الصحى وماله من تأثير على الزواج من الصحة الانجابية كذلك الجانب الدينى والالتزام بالواجبات والمسئوليات التى نص عليها الدين من أحكام فترة الخطبة والأدوار والمسئوليات لكل من الطرفين وبعض الأخلاق التى بحثنا عليه الدين مثل تقبل الأخر والاحترام المتبادل والتعاون بين الزوجين والتغافل.