شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطلق قوافل متحركة لطرح المستلزمات المدرسية بالمرج والنهضة والموسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، سيارات متنقلة مجهزة تضم كافة المستلزمات المدرسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تصل الى 30%، وذلك فى مناطق النهضة والمرج وأثر النبى، وجراج النقل العام والموسكى.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، مسئولى الشركات التابعة للوزارة والمشاركة فى معرض "أهلا مدارس" بطرح المنتجات والسلع الغذائية ومنها منتجات المخبوزات والعصائر والمربات والحلاوة الطحينية وغيرها من السلع الغذائية لطلاب المدارس، بأن يتم تخفيض أسعار المنتجات بحد أدنى إلى 30%، بدلا من نسبة التخفيض 10% مع مد المعرض بأى سلع يحتاجها، إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن استمرارية تنظيم مثل هذه المعارض فى المناسبات فى إطار الحرص على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد معرض "أهلا مدارس" بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر إلى يوم 10 من شهر سبتمبر الجارى بدلا من انتهاء مده المعرض 8 سبتمبر، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض، والذين أشادوا بالخصومات وتنوع الادوات المدرسية من حيث جودة المنتج والسعر المرضى لهم .