شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث ينظم المؤتمر العلمى الدولى الأول فى العلوم والتنمية 16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز القومى للبحوث مؤتمره العلمى الدولى الأول تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا"، وذلك خلال الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم، أن الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث ورئيس المؤتمر، بالاشتراك مع د.ناصر بلقاسم رئيس كلية هندسة جرينوبل بفرنسا، أكد أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المركز القومى للبحوث والمركز الثقافى الفرنسى، وفى إطار العام الثقافى المصرى-الفرنسى 2019، وبناءً على اتفاقية التعاون العلمى بين المركز ومعهد جرينوبل بفرنسا، والتى تتضمن تنظيم مؤتمر دولى مشترك يعقد بالتبادل بين مصر وفرنسا.

Advertisements

وأشار هاشم إلى أن المؤتمر يتناول 6 محاور تضم أهم أهداف التنمية المستدامة وتشمل الصحة، والصناعة، والابتكار، والتغذية، والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة والتغيرات المناخية.

ويشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين فى العالم لعرض أحدث ماتوصل إليه العلم فى مجالات التنمية المستدامة بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توقيع أكثر من اتفاقية دولية بين المركز والعديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.