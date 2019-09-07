شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبحث مع البيئة استعدادات تطبيق منظومة النظافة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع كل من وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور قيادات الوزارتين والهيئة، لبحث متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول 2019 / 2020، والذى يتضمن إنشاء حوالى 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة فى 11 محافظة و34 خلية دفن صحى آمن فى 20 محافظة وإغلاق 35 مقلب عشوائى فى 6 محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.



ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان اليوم، على أهمية الإسراع فى تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية بالإضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزير المالية وتم الاتفاق معه على توفير الوزارة للمبالغ المالية المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستتواصل خلال الاسبوع الجارى مع كافة المحافظات المعنية فى المخططات التى سيتم تنفيذها لإزالة أى عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع .

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمتابعة المستمرة للموقف للتنفيذى للمنظومة وإزالة اى معوقات قد تحدث عند التنفيذ، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات والتى قام جهاز تنظيم المخلفات بإعدادها.

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واتفق الحضور على مختلف الاجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها، كما تم عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع إنشائها بـ 8 محافظات وتبلغ 10 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لعدد 4 محافظات بواقع 22 محطة .

كما أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة ستعمل على إزالة أى معوقات أو تحديات رصدتها فرق عمل الهيئة خلال علمها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، حيث يتم العمل فى 6 محافظات بواقع 35 موقعاً وتم التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.

كما تم الاتفاق على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالى القادم بالإضافة الى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحى لعدد 20 محافظة والبالغ عددها 34 خلية دفن صحى، حيث تم التأكيد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحى بها لسرعة الانتهاء من الإحداثيات الخاصة بالمواقع المتفق عليها.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للقيام بالمرور على المواقع التى سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها فى عدد من المحافظات.