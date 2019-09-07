شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تكليفات من الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة سوهاج، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وقيادات الوزارة، بتفقد محطة صرف صحى المنشأة وأولاد حمزة، بمحافظة سوهاج، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها نحو 80 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر نوفمبر 2019، لخدمة 450 ألف نسمة.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمحافظات الصعيد، لتوفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بالصعيد، موجها بتنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازى مع تنفيذ المحطة حتى يستفيد بها المواطنون بعد الانتهاء من تنفيذها.

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وقال: تنفذ وزارة الإسكان حالياً 4 مشروعات لصرف صحى الحضر بمحافظة سوهاج، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه، وتشمل، مشروع صرف صحى المنشأة وأولاد حمزة، ومشروع صرف صحى مدينه ساقلته، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع صرف صحي دار السلام (شاملاً المعالجة والشبكات والروافع)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع خط السيب النهائي لمحطة معالجة صرف صحى جهينة والمراغة، بتكلفة 85 مليون جنيه، موضحاً أنه بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات يكون تم تغطية كامل الحضر بالمحافظة بخدمات الصرف الصحى.

وفيما يتعلق بصرف صحى المناطق الريفية بمحافظة سوهاج، أوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لأكثر من 30 ألف مواطن بما نسبته 1 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وجار توصيل خدمات الصرف الصحى لحوالى مليون و172 ألف مواطن، بما نسبته 35 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف نحو 532 ألف نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 16 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.