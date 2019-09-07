شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع القمر الصناعى "مصر سات 2" خلال المعرض الصينى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممدوح سلمان الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادى والتجارى المصرى لدى الصين إن اطلاق مشروع القمر الصناعى "مصر سات 2" هو خطوة جديدة للتعاون المصرى الصينى فى مجال الفضاء، منوها بأن العلاقات المصرية الصينية شهدت تقدما مطردا وملحوظا فى مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وأشار سلمان - خلال حفل الإطلاق الرسمى ل "مصر سات 2" فى الدورة الرابعة للمعرض الصينى العربى المنعقد حاليا فى ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والذى يختتم أعماله غدا الاحد - إلى أن العلاقات المصرية الصينية تم الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2014 تكللت بتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك للحزام والطريق فى يناير عام 2016.

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من جهته، قال نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء "شى بينغ يان" " إن مشروع "مصر سات 2" يعد رمزا للعمق المتزايد للتعاون الصينى المصري، حيث تخطط الأكاديمية لإنشاء فريق إدارى وفنى مشترك للإسراع فى إكمال المشروع.



وأكد يان أهمية تبادل التجارب والخبرات خلال المشروع، موضحا أن الجانب الصينى سينفذ تدريبات مع الجانب المصرى فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، لدعم قدراته فى هذا المجال، مما يضع أساسا متينا لمصر من حيث إدارة المركز وتنمية الصناعة الفضائية على المدى الطويل مستقبليا.



يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مشروع "مصر سات 2" بين مصر والصين فى القاهرة شهر يناير الماضي، فيما من المقرر استخدام القمر الصناعى "مصر سات 2" فى ارسال بيانات وصور فضائية للتطبيقات البيئية وتحديد المساحات الزراعية، فضلا عن التخطيط العمرانى والأرصاد الجوية والإغاثة فى حالات الكوارث.