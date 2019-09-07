شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: إيران تحتجز سفينة أجنبية جديدة فى مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت البحرية الإيرانية بتوقيف سفينة أجنبية فى مياه الخليج اليوم السبت بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية .

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وقالت مصادر إيرانية رسمية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألف و900 لتر من الوقود المهرب".مضيفة أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء​​​.



وكان الحرس الثورى الإيرانى قد احتجز يوم الأربعاء الماضى سبعة قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبيًا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك فى خليج عمان بدعوى انتهاكها القوانين الخاصة بالصيد، واقترابها من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية.