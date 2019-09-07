شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف اليابانى المصرى الفائز بالمشاركة فى تنفيذ مترو الهرم × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن التحالف الفائز مؤخرًا للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم وطبيعة الأعمال التى سينفذها هذا التحالف قيمة هذه الأعمال وموعد الشروع فى تنفيذها.



1ـ التحالف يضم شركتى ميتسوبيشى كوربوريشن اليابانية وأوراسكوم للإنشاءات اليابانية.

2ـ العرض الفنى والمالى للتحالف اليابانى المصرى الفائز حصل على أعلى تقييم من قبل لجنة البت الرئيسية المشكلة من قبل الهيئة القومية للأنفاق للبت فى العروض.

3ـ التحالف ينفذ هذه الأعمال بتكلفة 14 مليار جنيه تقريبا.

4ـ تكلفة الأعمال تشمل 3.8 مليار جنيه و397.3 مليون يورو بالإضافة إلى 10.14 مليار ين يابانى.

5ـ الهيئة القومية للأنفاق قررت إسناد تنفيذ هذه الأعمال التحالف المذكور بعد استئناف المفاوضات مع الجانب اليابانى لتمويل وتنفيذ مشروع مترو الهرم.

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6ـ التحالف اليابانى المصرى الفائز بالمناقصة سيقوم بتنفيذ وإنشاء الورشة الجديدة الخاصة بالخط الرابع للمترو غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر.

7ـ التحالف الفائز سيقوم بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب القضبان الحديدية بطول المسار الممتد من الورشة غرب الطريق الدائرى حتى الفسطاط بمصر القديمة.

8ـ .الهيئة القومية للأنفاق تستهدف تكوين تحالف من شركات يابانية وشركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع.

9ـ الجانب اليابانى يمول تنفيذ مشروع مترو الهرم بمبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر تمثل حوالى 60% من تكلفة هذا المشروع.

10ـ شروط التمويل اليابانى تتضمن أن يكون الطرح لاختيار الشركات المنفذة للمشروع قاصر على الشركات اليابانية فقط، لذلك لا يمكن للشركات المصرية أن تتقدم لأى طرح وحدها للاشتراك فى تنفيذ هذا المشروع.

11ـ شروط التمويل اليابانى تلزم الشركات المصرية أن يكون معها شريك يابانى من أجل التقدم والاشتراك فى أى مناقصة تطرحها الهيئة القومية للأنفاق لاختيار الشركات المنفذة للمشروع.

12ـ الشروع فى تنفيذ هذه الأعمال سيكون عقب تحديد الشركات التى ستقوم بالأعمال المدنية وأعمال الحفر وبدءها هى الأخرى فى تنفيذ أعمالها.