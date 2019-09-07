شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: استرداد أرضى دولة بـ12 مليار جنيه وطرحها للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنشاء أحد أكبر مدن صناعة الأثاث فى مصر قريبا، على أن تكون فى حدود محافظة الشرقية، تتضمن المشروعات الصغيرة الخاصة بورش صناعة الأثاث، وكذلك استرداد أراضى دولة معتدى عليها بقيمة 12 مليار جنيه سيتم طرحها من جديد للمستثمرين الراغبين فيها.

وأكد محافظ الشرقية فى حوار خاص لـ"الخليج 365" ، بمناسبة احتفالات محافظة الشرقية، بعيدها القومي الموافق 9 سبتمبر من كل عام والذي يوافق ذكري وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة مركز الزقازيق، أمام الخديوي توفيق 1882، ضد الظلم والاستبداد، أن هذا العام يواكب الاحتفال بدخول 50 مشروعا خدميا الخدمة، بالإضافة الي البدء في مشروع تطوير مدينة الزقازيق لتدخل المحافظة في منحي جديد من النهضة الحضارية والخدمية.