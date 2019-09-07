مصر | سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم على المعزول وقيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم على المعزول وقيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة قرارها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، بأن قررت حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم 7 سبتمبر الجاري.

ومن المحتمل أن يكون هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم هم:

السيناريو الأول: أن تقوم المحكمة بمد أجل النطق بالحكم إلى ميعاد آخر لاستكمال المداولة.

السيناريو الثاني: تصدر المحكمة حكمها بإحالة عدد من المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً وفي هذة الحالة تقوم المحكمة بتحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم على جميع المتهمين بعد استلامها مذكرة برأي فضيلة مفتي الجمهورية.

السيناريو الثالث: تصدر المحكمة حكمها على المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد بفترات متراوحة بين السجن 15 عاما و10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات.

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الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم محمد مرسي عيسي العياط "الرئيس المعزول" وذلك لوفاته حيث شهدت جلسة 17 يونيو الماضي سقوط المعزول مغشيا عليه داخل قفص الاتهام بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لإصابته بحالة من الهبوط الحاد بالدورة الدموية وتم نقله بسيارة الاسعاف الي المستشفي لتلقي العلاج ولكنه توفي في الحا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.