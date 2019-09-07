شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب التظلمات على "تعويضات النوبة" فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت، محافظة أسوان، فى فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقين للتعويضات النوبية، حتى يوم الخميس 12 سبتمبر الحالى، وذلك بعد انتهاء مرحلة تلقى هذه الرغبات أمام 31 لجنة فى الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان له، أنه سيتم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المواطنين، للتعرف على بيان تعويضاتهم، وبالتالى تلقى طلبات التظلمات.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات، سيتم البدء فى الترتيبات واللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر ان مجلس النواب قد أعلن يوم 29 أغسطس الماضى نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و 716 مستحق، وذلك بنسبة 55 % وخاصة أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.

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فيما شملت التعويضات 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية ، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن ، وسيتم دراسة البدء فى مرحلة تالية لإتاحة الفرصة أمام باقى المتأخرين عن التقديم لإبداء رغباتهم وعرض ذلك على مجلس الوزراء .