خطوة بخطوة.. كيف تدلي بصوتك في انتخابات نقابة الأطباء؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، من 9 صباحا حتى 5 مساء.
ويستعرض الخليج 365، في هذا التقرير كيفية التصويت بالانتخابات:
1- يوم الإنتخابات سيتم تسليم الناخب سبع بطاقات انتخاب، كل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين على هذا المستوى، كالتالى:
- نقيب عام.
- نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد.
- نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد.
- قطاع جغرافى.
- نقيب نقابة فرعية.
- نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد.
- نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد.
2- يكون الصوت باطلا إذا انتخب عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب والموضح بكل بطاقة الإنتخابية.
3- يتم اختيار
نقيب عام : واحد فقط.
نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد : ثلاثة فقط.
نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد : ثلاثة فقط.
قطاع جغرافى : واحد فقط.
نقيب نقابة فرعية: واحد فقط.
عضو نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد : إثنان فقط فى جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة.
أما القاهرة فمطلوب أربعة.
عضو نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد : إثنان فقط فى جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة ، أما القاهرة فمطلوب أربعة.
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