شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تدلي بصوتك في انتخابات نقابة الأطباء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، من 9 صباحا حتى 5 مساء.

ويستعرض الخليج 365، في هذا التقرير كيفية التصويت بالانتخابات:

1- يوم الإنتخابات سيتم تسليم الناخب سبع بطاقات انتخاب، كل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين على هذا المستوى، كالتالى:

- نقيب عام.

- نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد.

- نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد.

- قطاع جغرافى.

- نقيب نقابة فرعية.

- نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد.

- نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد.

Advertisements

2- يكون الصوت باطلا إذا انتخب عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب والموضح بكل بطاقة الإنتخابية.

3- يتم اختيار

نقيب عام : واحد فقط.

نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد : ثلاثة فقط.

نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد : ثلاثة فقط.

قطاع جغرافى : واحد فقط.

نقيب نقابة فرعية: واحد فقط.

عضو نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد : إثنان فقط فى جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة.

أما القاهرة فمطلوب أربعة.

عضو نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد : إثنان فقط فى جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة ، أما القاهرة فمطلوب أربعة.