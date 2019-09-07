شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تخصص 1.5 مليار جنيه لإنشاء مبان جديدة وترميم وتطوير منشآت قديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، عن تخصيص مليار و548 مليون و178ألف جنيه من ميزانية الجامعة لإنشاء مبان تعليمية جديدة وترميم مبان ومنشآت قديمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الكردى» –في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» – أن الميزانية التي تم تخصيصها لهذة المبانى والمنشآت سيتم الانتهاء من بعضها وتسليمها خلال 3 سنوات والبعض الآخر خلال 5 سنوات، فيما يجرى تسلم بعض المبانى التي تتم لها أعمال صيانة وترميم بسيط خلال شهور.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المخصصات المالية المرصودة تخص 32 عملية ما بين إنشاءات جديدة وترميم وتطوير، حيث يتضمن البرنامج الهندسى للجامعة في هذا الشأن تخصيص مليار و180 مليون جنيه لإنشاء 5 مبان تعليمية جديدة و7 عمليات تجديد وتطوير مدن طلابية و20 عملية تطوير وترميم بعدد من الكليات.

وأكد «الكردى» أن الجامعة استعدت لاستقبال ما يقرب من ١٨٠ألف طالب في بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في ٢١ سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن العام الجامعي الجديد، سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية إيمانا بدورها الهام في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وموضحا أنه سيتم الإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية منذ بدء الدراسة وذلك بجميع الكليات، كما يجرى تجهيز جميع المستشفيات الجامعية وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، ومتابعة أعمال الشراء للمستلزمات والاحتياجات الخاصة بتجهيزات المستشفيات، وتوفير الاحتياجات الدورية، وسد وتذليل الصعوبات الاحتياجات، وتجهيز العيادات العلاجية بالكليات والمعاهد للاستعداد للعام الجامعى، وتوفير العلاج والأدوية المناسبة من خلال صندوق الخدمات الطبية بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق التكافل الطلابى، والمتابعة الطبية للطلاب من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية بالكليات، وتنفيذ مشروع متابعة الطلاب المصابين بفيرس سى وتوفير العلاج لهم بالمجان.

وشدد على اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب في المدن الجامعية، مؤكدا على أنه ستتم متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، وإتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بإستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

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وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أنه فيما يتعلق بالأعمال الجارية للمدن الطلابية يجرى تنفيذ عملية احلال وتجديد دورات المياه لمبانى (أ،ج) بالمدينة الجامعية طلبة – سموحه باجمالى تكلفه 4 ملايين و229 الف و286 جنيه وعملية تجديد وصيانة 5 غلايات للمياه الساخنة بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات – سموحة بإجمالى تكلفه 3 مليون و200ألف جنيه وعملية ترميم، وصيانة غرف غلايات المياه الساخنة بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات – سموحة بإجمالى تكلفه 831ألف و820 جنيه وعملية تعلية وتطوير مبنى الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية طلبة – سموحة بإجمالى تكلفه 25 مليون و288ألف و527 جنيه كما يجرى تنفيذ عملية ترميم وصيانة المدينة طلبه - سموحة مبنى (د) بالمدينة الجامعية طلبة – سموحة بإجمالى تكلفه 27 مليون و735ألف و292 جنيه.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ عملية تطوير مركز خدمة المجتمع – سموحة بإجمالى تكلفه 4 مليون و328ألف حوالى 4328097.5 جنيه 4 مليون و97 جنيه.

وأشار «جابر» –في تصريحات لـ«المصرى اليوم»– أنه تم تجديد وترميم واجهات مبانى المدن الجامعية طلبة وطالبات بسموحة والشاطبى بإجمالى تكلفه 13 مليون جنيه، فيما يجرى أعمال تطوير وترميم بعدد من الكليات تتمثل في عملية ترميم عنبر غسيل كلوى وسقف سلم بمستشفى طلبة الجامعة بإجمالى تكلفه 53ألف و200 جنيه، وعملية توريد وتركيب لوحات كهرباء بمستشفى طلبة الجامعة بإجمالى تكلفه مليون و996ألف و750 جنيه، وعملية صيانة حمام السباحة داخلى/خارجى بكلية التربيه الرياضية بنات بإجمالى تكلفة 987ألف و802 جنيه، وعملية صب بلاطات خرسانية بمحطة البحوث الزراعية بإجمالى تكلفة 77ألف جنيه.

ولفت إلى أنه يجرى حاليا عملية تطوير وتجديد المنتدى البحرى لأعضاء هيئة التدريس (فاروس) باجمالى تكلفه 124 الف و820 جنيه وعملية تركيب الوميتال مدرجى 1 و2 بكلية رياض الاطفال باجمالى تكلفه 213 الف و400 جنيه وعملية اعمال وتجديد المناور وعمل جمالونات بالاداره العامه للجامعة بإجمالى تكلفه مليون و651ألف و14 جنيه وعملية تطوير المتحف الخاص بمخطوطات ووثائق مكتبة الإسكندرية المركزية بإجمالى تكلفه 7 مليون و458ألف و422 جنيه وعملية صيانة وترميم الدور الإدارى بالميزانين بكليه طب الأسنان بإجمالى تكلفه 8 مليون و973ألف و109 جنيه وعملية إنشاء بوابة بكلية السياحة والفنادق بإجمالى تكلفه 750ألف جنيه وعملية تطوير وصيانة مكتبة كلية رياض الأطفال بإجمالى تكلفة 411ألف و800 جنيه.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال تشطيبات مبنى الطاقة بمحطة البحوث الزراعية بأبيس باجمالى تكلفه 940ألف و285 جنيه وعملية إحلال وتجديد دورات المياه لمبانى كليه الآداب باجمالى تكلفه 4 مليون و200ألف جنيه وعملية تعليه مبنى طه حسين وإنشاء مبنى ملحق ومبان أخرى في كليه الآداب بإجمالى تكلفه 13 مليون جنيه وعملية صيانة وترميم واجهات مبنى كلية التربية بإجمالى تكلفه 5 مليون جنيه وعملية استكمال استحداث ثلاث قاعات بمبنى كلية الآداب بإجمالى تكلفه 3.5 مليون جنيه وعملية استكمال مبنى المدرجات التعليمية بكلية الهندسة بإجمالى تكلفه 80 مليون جنيه وعملية تطوير وتجديد مبني العمارة والنحت (المرحلة الثانية) في كلية الفنون الجميلة بإجمالى تكلفة 31 مليون و254ألف و338 جنيه، وعملية إنشاء المبني التعليمي ومبني المعامل (مرحلة أولى) بتوسعات كلية طب بيطري بأبيس بإجمالى تكلفة 96 مليون و700ألف جنيه، وعملية إنشاء أسوار أرض الجامعة بتوسعات جامعة الإسكندرية بمجمع برج العرب بإجمالى تكلفة 32 مليون و280ألف و450 جنيه.

وفيما يتعلق بعمليات إنشاء مبانى جديدة قال «جابر» أنه سيتم إنشاء مبنى كلية الحاسبات ونظم البيانات بسموحة بإجمالى تكلفة 200 مليون جنيه وإنشاء مبنى الأقسام العلميه بكلية الهندسة بإجمالى تكلفه 180 مليون جنيه، وإنشاء مبانى كلية العلوم بطريق الحرية بإجمالى تكلفة 400 مليون جنيه وإنشاء عدد 2 مبنى تعليمى بتوسعات جامعة الإسكندرية بمجمع برج العرب بإجمالى تكلفه 400 مليون جنيه.