شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 7 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
القاهرة.. يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يقدم خلاله الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد شرحا لنظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020.
بكين.. يقوم وزير الخارجية الصيني وانج يي بزيارة رسمية إلى كل من باكستان ونيبال تستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بناء على دعوة من نظيريه الباكستاني شاه محمود قريشي، والنيبالي براديب كومار جياوالي.
فيينا.. تعلن وكالة الطاقة الذرية في مؤتمر صحفي تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزامها بالاتفاق النووي الإيراني.
إسلام آباد.. تعقد وزارة الخارجية الباكستانية الجولة الثالثة للحوار الثلاثي على مستوى وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.
كابول...يتوجه الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، إلى واشنطن لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العلاقات الثنائية والأوضاع في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 7 سبتمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.