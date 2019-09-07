شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 7 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة.. يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يقدم خلاله الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد شرحا لنظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020.

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بكين.. يقوم وزير الخارجية الصيني وانج يي بزيارة رسمية إلى كل من باكستان ونيبال تستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بناء على دعوة من نظيريه الباكستاني شاه محمود قريشي، والنيبالي براديب كومار جياوالي.

فيينا.. تعلن وكالة الطاقة الذرية في مؤتمر صحفي تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزامها بالاتفاق النووي الإيراني.

إسلام آباد.. تعقد وزارة الخارجية الباكستانية الجولة الثالثة للحوار الثلاثي على مستوى وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

كابول...يتوجه الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، إلى واشنطن لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العلاقات الثنائية والأوضاع في أفغانستان.