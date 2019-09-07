جامعة حلوان: طلاب هندسة يبتكرون روبوت لتصوير المواسير من الداخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتج مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، مشروع تخرج لتصميم وتصنيع روبوت لاختبار وتصوير المواسير من الداخل بالإضافة إلى القيام بأعمال اللحام.
وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن هذه المشاريع تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل وسد احتياجات السوق من المهندسين المدربين والمؤهلين للمنافسه بقوة، مضيفاً أن كليات الهندسة بالجامعة هي كليات مميزة على مستوي الجمهورية لما تحتويه من كوادر وتخصصات فريدة ومتنوعه.
وأشار الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان أن هذا المشروع يهدف إلى تدريب الطلاب على التعامل مع تقنيات الميكاترونيك المختلفة، ودعم التعاون بين طلاب أقسام الإنتاج والميكاترونيك لإخراج منتج يجمع بين هذين التخصصين، بجانب إنتاج معدة لها تصميم جديد يمكن أن يقدم كبراءة اختراع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير فكرة جديدة وهي امكانية اللحام داخل المواسير.
وتناول المشروع تصميم وتصنيع روبوت صغير يمكنه التحرك داخل المواسير ويمكنه تصوير المواسير من الداخل ونقل الصور إلى جهاز حاسب آلي بالخارج لتحديد ما إذا كان هناك أماكن شروخ أو عيوب باللحام بداخل المواسير، كما يمكن للروبوت أن يقوم بأعمال لحام داخل الماسورة نفسها، وهو مايجعل هذا الروبوت مفيداً لشركات البترول والغاز ومثيلاتها، حيث يدخل الروبوت لأماكن يستحيل أن يدخلها الإنسان ويمكنه التعامل مع دوائر التحكم الإلكترونية عن بعد وغيرها من تطبيقات هندسة الميكاترونيك.
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