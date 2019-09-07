تعرف على إجراءات حديقة حيوان الجيزة لاستيراد فيلة من الهند × 13 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عدد من الإجراءات التى تقوم بها إدارة حديقة حيوان بالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات، تطبيقا لمعايير واشتراطات الهيئة العالمية للحيوان، الواجبة توافرها لحدائق الحيوان لاستيراد فيلة من الهند بدلاً من "كريمة" التى نفقت بحيوان الجيزة. - إجراء مباحثات مستمرة مع السلطات البيطرية الهندية لإمداد الحديقة بفيلة آسيوية. -العمل على تجهيز مساحة 2 فدان من مساحة الحديقة. -عمل بركة مياه للاستحمام اليومى. -العمل على وجود مكان إيواء مؤمن وقوى بتقنيات حديثة لتلاشى أى من المشاكل فى حالة الطوارئ. -توفير التمويل اللازم لعمل اشتراطات استيراد فيلة. -عمل برنامج بيطرى لمكافحة الآفات والوقاية. Advertisements -توفير المياه العذبة الصالحة للشرب. -توفير علف عالى الجودة، والحبوب والمكملات الغذائية المقدمة يومياً. -عمل برامج و امتحان منتظم لجميع أجزاء الجسم الوزن والطول من الفيل. -عمل برنامج أخذ عينات من الفيل فى أى وقت (الدم والبول والبراز واللعاب - غسل الجذع. -عمل برامج القدرة على إدارة الفيل فى حالة الطوارئ الطبية (الفصل). -القدرة على إدارة الفيل إذا كان يظهر العدوان الفيل آخر أو إلى الإنسان. -برامج تحفيز الفيل نفسيا ،والاتصال عن طريق اللمس والتحفيز البيئى والسلوكى، وكذلك ممارسة الرياضة البدنى.

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