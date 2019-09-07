شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، محافظة المنيا فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة.
ويتفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ محور سمالوط بالمنيا، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا، ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظة المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.