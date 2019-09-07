شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، محافظة المنيا فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة.

ويتفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ محور سمالوط بالمنيا، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا، ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.

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