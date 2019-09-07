شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية تطبيق المكافحة الحيوية لإنتاج محصول "أورجانيك"؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فوائد منظومة المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضراوات والفاكهة وإنتاج محصول "أورجانيك" خالٍ من متبقيات المبيدات .

- تعرف المكافحة الحيوية بأنها دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية.

-اللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات.

- تجرى من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات.

Advertisements

-تطبق على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

- تعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا ويزيد من فرص تصدير هذه المنتجات الـ"أورجانيك" الخالية من متبقيات المبيدات .

- يستخدم المفترس الأكاروسى فى إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات "أورجانيك".

-يحمى المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

- يساعد المفترس الكاروسى على المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئى وزيادة الأعداء الطبيعية.