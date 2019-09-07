ما أهمية تطبيق المكافحة الحيوية لإنتاج محصول "أورجانيك"؟.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فوائد منظومة المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضراوات والفاكهة وإنتاج محصول "أورجانيك" خالٍ من متبقيات المبيدات .
- تعرف المكافحة الحيوية بأنها دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية.
-اللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات.
- تجرى من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات.
-تطبق على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".
- تعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا ويزيد من فرص تصدير هذه المنتجات الـ"أورجانيك" الخالية من متبقيات المبيدات .
- يستخدم المفترس الأكاروسى فى إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات "أورجانيك".
-يحمى المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
- يساعد المفترس الكاروسى على المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئى وزيادة الأعداء الطبيعية.
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