جنايات القاهرة تحاكم جواهرجي وابنه بتهمة قتل سودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة جواهرجى وابنه بتهمة قتل سودانية وتقطيع جثتها لسرقة مشغولاتها الذهبية.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي، عندما قال المتهم عقب القبض عليه قائلا إنه يعمل جواهرجي، ويمتلك محلا لبيع المصوغات الذهبية بمنطقة الصاغة بالقاهرة، وفوجئ أثناء تواجده بعمله بحضور المجني عليها المحل، وذكرت له أن بحوزتها 200 جرام ذهب ترغب في بيعها له.

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وأضاف المتهم في اعترافاته أن المجني عليها أخبرته أنها تعمل في تجارة الذهب، حيث تحضر كميات من بلدها لبيعه بالقاهرة، وأنها كانت تتعامل مع صاحب محل مجوهرات بمنطقة الصاغة، إلا أنها فوجئت أن المحل مغلق بسبب احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، وأن صاحب المحل لن يعود لممارسة عمله قبل أسبوع، وهو ما لا يتناسب معها بسبب موعد رحلة عودتها إلى دولتها، مما دفعها للحضور للمتهم لبيع المصوغات الذهبية له.

وتابع المتهم اعترافاته أنه عندما علم من الضحية أنها تقيم بفندق بمنطقة العتبة بمفردها، وأنه لا يوجد أي شخص يعلم أنها تنوي الحضور لمحله قرر قتلها بمساعدة نجله.

وقال المتهم إنه أغلق باب المحل الخاص به وأطفأ الأنوار الخارجية، ثم أحضر سكينا كبيرا يحتفظ بها بالمحل، وغافلها من الخلف ثم ذبحها وبدأ في تقطيع جثتها بمساعدة نجله، واستولى على المصوغات الذهبية الخاصة بها، وتخلص من أشلاء الجثة ببولاق الدكرور، والمنيب وعدة مناطق بالقاهرة.