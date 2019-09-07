شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تحيا مصر لتأهيل المنازل بالقرى الفقيرة × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة فى 100 قرية من القرى الأكثر فقراً، بنهاية أكتوبر المقبل، والتى تشمل توفير مسكن كريم للفئات الأكثر احتياجاً فى 43 قرية بالريف المصرى.

الخليج 365 ينشر تقريرًا عن القرى التى يجرى تأهيل المنازل فيها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة، والتى تشمل 1250 منزلاً، فى نقاط محددة:

1- قرية كلح الجبل، الرديسية بمركز أدفو بمحافظة أسوان.

2- قرية نجوع الشغب والدبابية والمعلا بمركز اسنا، حاجر العديسات قبلى بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

3- قرية العليقات، وحجازة بمركز قوص بمحافظة قنا.

4- قرية الواقات بمركز طما، الحرجة قبلى بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

5- قرية عرب العوامر بمركز أبنوب، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

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6- قرية الروبى، الحضاره، الواسطى، البحرين، الميمو، والست ميرة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

7- قرية العواونة، ميانة، شاويش، ومعصرة نعسان بمركز أهناسيا، وزرابى الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، والشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بنى سويف.

8- قرية الشهابية، بعبش، عرفه بمركز طاميه، والحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، رحمى، وعزبة عاشور بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

9- قرية لحوم، وسيدى دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

10- قرية شبراهور، وطماى الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

11- قرية ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

12- قرية البكارشة، وكفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.