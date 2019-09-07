شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات تأخير حركة المترو على الأشخاص والشركات.. تعرف عليها × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن غرامات تأخير حركة قطارات خطوط المترو الثلاثة سواء كان المتسبب فى التأخير شخص أو شركة. 1ـ يجرى حساب قيمة غرامة تعطيل أو تأخير حركة المترو بالدقيقة. 2ـ تختلف قيمة الغرامة من الفرد إلى الشركة. 3ـ تبلغ قيمة الغرامة عن كل دقيقة تأخير 200 جنيه للفرد. Advertisements 4ـ تبلغ قيمة الغرامة عن كل دقيقة تأخير 400 جنيه للشركة. 5ـ الهدف من هذه الغرامات تحقيق الردع تجاه تعطيل حركة المترو. 6ـ الغرامات تمتد لتعطيل أو تأخير الحركة خلال تمرير المرافق أسفل شريط المترو. 7ـ الغرامات تطبق على العبث بمعدات وأجهزة المترو فى حالة تسبب هذه العبث فى تأخير الحركة. 8ـ فى حالة العبث بمعدات المترو وتأخر الحركة يتم حساب غرامة التأخير بجانب غرامة العبث وقدرها 100 جنيه بالإضافة تكلفة إصلاح أضرار هذا العبث.

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