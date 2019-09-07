شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن 4 أرقام هامة عن إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى؛ نرصدها فيما يلى: 1- حجم إنتاج البترول والغاز الطبيعى بلغ 6.8 مليون طن خلال شهر مايو من العام الجارى. Advertisements 2- حجم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى خلال الشهر نفسه من العام الماضى بلغ 6.4 مليون طن. 3- ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى. 4- إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى بلغ حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً.

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