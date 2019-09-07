شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تفاصيل إزالات التعديات على الأراضى وأملاك الدولة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظ الأقصر بصورة يومية من أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة، بجانب تلقى ومعاينة طلبات التقنين لتلك الأراضى المتنوعة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعدم التهاون فى حق الدولة.

ويشرف على حصر التعديات والإزالات أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، وعلى طلبات التقنين ومراجعتها أولاً بأول إيناس عبد الراضى مدير عام مركز المعلومات ورئيس لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين بمحافظة الأقصر.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” فى معلومات للقراء بالأرقام تفاصيل إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وطلبات التقنين ومعاينتها منذ انطلاق الحملات العام قبل الماضى وحتى الآن:

1. أصدر محافظ الأقصر توجيهاته بعدم التهاون فى حق الدولة والتعامل بحزم مع كافة أشكال التعدى على أراضى الدولة.

2. يتم إزالة التعديات بتوجيهات رئيس الجمهورية ووفقاً لأعمال القانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة.

3. بلغ إجمالى حالات التعدى على أراضى الدولة التى تم حصرها منذ 17 مايو 2017 حتى الآن حوالى 14000 حالة.

4. تشمل تلك الحالات 9638 حالة تعدٍ بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1847452 م2.

5. تشمل تلك الحالات 4362 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمساحة 4704479 فدانا.

6. نجحت المحافظة خلال عامين فى إزالة تعديات على أراضى الدولة بلغت حوالى 10475 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة.

7. شملت الإزالات 6445 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة.

8. كما شملت الحالات 4030 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

9. تمت إزالة التعديات عبر التنسيق مع الجهات المنوطة بأعمال تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة واسترداد هذه الأراضى.

10. تستمر أعمال إزالة التعديات على الأراضى من المهد بدون أى تهاون مع المتعدين.

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11. يجرى العمل بالأقصر بمنظومة التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة.

12. العمل بالتقنين بالتنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود.

13. بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة حتى الآن 13877 طلبا.

14. تشمل طلبات التقنين بالأقصر 7635 طلبا على أراضى مبانى.

15. كما تشمل الطلبات 6242 طلبا على الأراضى الزراعية.

16. بعض الطلبات مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط ويجرى التعامل معها.

17. تمت حتى الآن معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلبا.

18. إنهاء إجراءات 105 عقود تتضمن 68 عقدا لمبانى بإجمالى مساحة 17242.73 م2.

19. تشمل العقود 37 عقدا لأراضٍ زراعية بإجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة.

20. بلغت إجمالى قيمة العقود 38170204 مليون جنيه كمستحقات العقود.

21. سدد المبلغ بالكامل من المستحقات حتى الآن 4 حالات، وباقى الحالات سددت 25% من المبلغ المستحق بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة.

22. خصم 10% من قيمة المستحقات المالية فى حال سداد كامل المبلغ المقرر.

23. محافظ الأقصر أكد ضرورة تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الراغبين فى التصالح مع الدولة.