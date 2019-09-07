شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفقًا لقانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقاً يمنح القاضى الحق فى ذلك.

الخليج 365 يرصد شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار:

1ـ لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى.

2ـ إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتًا.

3ـ للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية".

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4ـ للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية".

5ـ تنفذ فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، كالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.

6ـ تكون فى مكان قريب من مسكن الأطفال.

7ـ تتم خلال أيام العطلات الرسمية.

8ـ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا.