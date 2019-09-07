شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القهوة الخضراء تساعد على إنقاص الوزن ومهمة لمرضى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن القهوة الخضراء تحتوى على كمية كبيرة من حمض الكلوروجينيك، وهى مادة لها فوائد طبية وتستخدم لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السمنة لأنها تساعد فى إنقاص الوزن.

وأضاف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، أن القهوة الخضراء تحتوى على كمية أقل من الكافيين عن القهوة العادية إلا أنها تسبب أضرار القهوة العادية نفسها عند الإفراط فى تناولها مثل الأرق والتوتر والقىء والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمى واضطراب ضربات القلب.

وكان مركز المعلومات الدوائية أطلق حملة للتوعية بمشاكل الإفراط فى تناول الأعشاب الطبيعية، وأهمية استشارة الطبيب قبل تناولها.