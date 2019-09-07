شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تمنح 1401 ترخيص مشاتل خضروات.. وتحرير محاضر للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبسايتن والمحاصيل الزراعية أن اجمالى تراخيص مشاتل الخضر بلغت 1401 مشتل مرخص، وحملات مكثفة للتبع المشاتل المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وطالبت المركزية للبساتين مالكى مشاتل الخضر المرخصة بفتح سجل للمشتل مرقم ومعتمدة ومختوم من الإدارة الزراعية بالمركز ومنظم طبقا للبيانات المرسلة من الإدارة المركزية للبساتين لتقنين أوضاعهم ، كما شدد على جميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات سرعة تحرير محاضر مخالفة لأى مشاتل خضر غير مرخصة طبقا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2012 والتنسيق مع إدارة فحص التقاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وأكد تقرير المحاصيل الزراعية ، أن هناك حملات مفاجئة على المشاتل للتأكد من مطابقتها المواصفات، وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتحويل المخالفين للنيابة بمحضر إثبات، وصياغة قائمة سوداء تتضمن المخالفين فضلا عن تحذيرات للفلاحين عبر وسائل الاعلام بعدم التعامل مع المشتل المخالف، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

واضح التقرير أنه تم التنبيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صوب إنتاج الخضر غير المرخصة طبقا للقرار الوزارى رقم 1244 لسنة 2016، وعمل حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة.