شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان تقصى وبرامج توعية لمربى الدواجن قبل الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف لجان التقصى النشط وبرامجها التوعوية لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية خاصة قبل قدوم موسم الشتاء الذى ينشط فيه فيروس انفلونزا الطيور، بالإضافة الى حملاتها البيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط ، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الامراض الوبائية المستوطنة ، والتى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا سواء كانت فى المزارع أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وقال الدكتورعبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور .

وأضاف رئيس الهيئة أن تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.