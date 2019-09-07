شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى توضح كيفية الكفارة عن الحلف المتكرر على فعل أمر دون تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته وفي يوم آخر أقسمت على هذا الشىء الذى أقسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين؟ ، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.

أما إذا كفر عن يمينه الأول ، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.

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أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها.

وعليه: إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر في المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأول،ثم حنثت في يمينك الثاني ، فتلزمك كفارة أخرى.



