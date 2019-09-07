كل ما تريد معرفته عن فوائد شجرة التوت × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أهمية التوسع فى زراعة شجرة التوت الغنية بفوائدها سوء فى التغذية أو الاستفادة من منتجاتها. -إنتاج شرانق الحرير، وانتاج الحرير الطبيعى ،إنتاج السجاد اليدوى. -توفير فرص للعمالة فى النقل والعبوات. -تجفيف الفاكهة واستخدامها فى وقت لاحق مثل شهر رمضان. -تستخدم فى حشوات الفطيرة والزبادى، والآيس كريم. Advertisements -تنمو بشكل جيد وغنية بالمواد المضادة للأكسدة . -يعتبر التوت المجفف مصدر البروتين، وفيتامين "C" و "K"، والألياف، والحديد. -الاستفادة منها لإنتاج العصير الطازج وإنتاج الحرير من الأوراق. -تعد من الأنواع قصيرة العمر، سريع النمو، والصغيرة والمتوسطة الحجم.

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