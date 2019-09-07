أخبار مصر | "سيول وأمطار وانخفاض".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت عن موعد الشتاء وتفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم السبت في مدن ومحافظات مصر (بيان هيئة الأرصاد الجوية)

وعن طقس اليوم السبت، قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن حالة الجو مستقرة وسيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعًا مؤقتًا، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.