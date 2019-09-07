أخبار مصر | "سيول وأمطار وانخفاض".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت عن موعد الشتاء وتفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيول وأمطار وانخفاض".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت عن موعد الشتاء وتفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"حيرة وقلق وانتظار".. هكذا الحال على مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين خاصة في جمهورية مصر العربية، بسبب الأقاويل المنتشرة بسبب الأمطار والسيول التي تضرب مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي كشفت عن حقيقتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وأن الطقس يشهد حالة استقرار خلال الفترة الحالية، وقبل بدء فصل الشتاء بـ48 ساعة على الأقل ستصرح الهيئة في بيان لها بالتفاصيل المحتملة.
حالة الطقس اليوم السبت في مدن ومحافظات مصر (بيان هيئة الأرصاد الجوية)
وعن طقس اليوم السبت، قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن حالة الجو مستقرة وسيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعًا مؤقتًا، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.
بدء فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد
وأشارت شاكر، في تصريحات لها، إلى أنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، حيث سنشعر بتحسن في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، مشيرة إلى أنه يفصلنا أسبوعين عن بداية فصل الخريف، حيث سنبدأ نشهد تحسن في نسبة الرطوبة، وانخفااض في درجات الحرارة.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حلول فصل الخريف في وقت مبكر عن التوقيت المعروف من كل عام، مع زيادة احتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول.
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وأكد خبراء الطقس، أنه من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار مبكرا في النصف الثاني من شهر سبتمبر تصل إلى حد السيول، عكس ما كان يحدث في الطبيعي، حيث كانت تسقط أمطار فصل الخريف في بداية شهر أكتوبر.
وكشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه لم يصدر أي بيانات أو تصريحات نهائيًا، ولم تحذر الهيئة من سقوط أمطار أو تقلبات جوية خلال الشهر الجاري.
تحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة
وأضاف رئيس الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ أول سبتمبر، حيث انخفضت نسب الرطوبة من 10 إلى 15%، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار حاليًا، ولو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.
وأوضح أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا على كافة الأنحاء، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح على جنوب السويس والبحر والأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب حلقة الملاحة البحرية هناك، بينما البحر المتوسط قابل لأعمال الملاحة البحرية، مع وجود شبورة مائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المالية والوجه البحري.
حالة الطقس اليوم في مصر
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم في مصر
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
|
اسم المحافظة / المدينة
|
الصغرى
|
العظمى
|
القاهرة
|
26
|
34
|
شبين الكوم
|
25
|
33
|
طنطا
|
24
|
33
|
دمنهور
|
24
|
32
|
الإسكندرية
|
23
|
30
|
بلطيم
|
23
|
31
|
مطروح
|
22
|
31
|
السلوم
|
21
|
31
|
سيوة
|
23
|
35
|
بورسعيد
|
25
|
30
|
دمياط
|
24
|
30
|
الزقازيق
|
23
|
34
|
الإسماعيلية
|
21
|
34
|
السويس
|
24
|
35
|
العريش
|
22
|
31
|
رفح
|
22
|
30
|
رأس سدر
|
24
|
36
|
نخل
|
17
|
33
|
نويبع
|
28
|
35
|
طابا
|
25
|
33
|
كاترين
|
18
|
32
|
الطور
|
27
|
34
|
شرم الشيخ
|
29
|
37
|
الغردقة
|
28
|
37
|
مرسى علم
|
30
|
34
|
الفيوم
|
26
|
35
|
بني سويف
|
25
|
35
|
المنيا
|
24
|
35
|
أسيوط
|
26
|
36
|
سوهاج
|
25
|
37
|
قنا
|
26
|
39
|
الأقصر
|
26
|
41
|
أسوان
|
29
|
42
|
أبوسمبل
|
27
|
41
|
الوادي الجديد
|
24
|
39
|
شلاتين
|
29
|
38
|
أبو رماد
|
29
|
37
|
حلايب
|
30
|
36