المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تطلق غدا مبادرة "أوطان بلا إرهاب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فعاليات حفل إطلاق المبادرة الثقافية والتعليمية "أوطان بلا إرهاب" للطلاب الوافدين غدا الأحد بمركز لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ويشارك فى فعاليات المبادرة صالح عباس، وكيل الأزهر، و محمد عبد الفضيل القوصى عضو هيئة كبار العلماء و نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وإبراهيم الهدهد المستشار العلمى للمنظمة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق. Advertisements ومن المقرر أن تعقد أولى ندوات المبادرة بعد انتهاء حفل الإطلاق الأحد المقبل ويحاضر بها حمد الله الصفتى مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة.

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