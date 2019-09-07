إيرباص تحتفي بمصر للطيران لكونها أول شركة بالشرق الأوسط تُشغل A220

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الشركة الوطنية مصر للطيران، صباح غدا الأحد بوصول أولى طائراتها من طراز "A220 – 300"، ضمن صفقة الـ12 طائرة التي تعاقدت عليها الشركة مع شركة إيرباص من نفس الطراز.
وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الشركة الوطنية تبدأ إجراءات استلام 12 طائرة جديدة من طراز الايرباص A220-300 اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي وحتي يونيو 2020.
وتابع الطيار أحمد عادل أن الطائرات الجديدة من طراز A220 سوف تعمل علي الخطوط الداخلية والإقليمية؛ لتساهم كفاءتها ووسائل الرفاهية بها في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".
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