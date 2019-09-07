شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة مضيفة تهريب أجهزة إضاءة للتصوير السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بأحد شركات الطيران وبسؤال أحد مضيفات شركات الطيران والفائزة بلقب ملكة جمال سابقا بأحد مسابقات الشركات السياحية عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم أثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.

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وتم مراجعة جواز السفر الخاص بها فتبين وجود توقيع أحد مأمورى الجمرك وإثبات 3 أجهزة إضاءه سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها .

وتم الشك فى التوقيع واستدعاء مأمور الجمرك فأفاد بأنه لا علاقة له بجواز السفر وأن هذا التوقيع مزور وليس توقيعه وبمواجهة المضيفة أقرت بأنها قامت بالتوقيع علي الجواز بدلا من مأمور الجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر رقم 93 لسنة 2019 .







